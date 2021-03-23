Директора МП "Благоустройство" оштрафовали за плохую уборку снега в Самаре

Всю зиму в Самаре плохо чистили снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре оштрафовали директора МП "Благоустройство" за плохую уборку снега на дорогах. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В результате проверки прокуроры выявили, что, заключив муниципальный контракт, предприятие оказалось неспособным своевременно чистить снег после снегопадов, поскольку не хватало техники.

По данным прокуратуры, из-за того, что не были расчищены улицы, на Запорожской автомобиль сбил ребенка.

Суд признал директора МП "Благоустройство" виновным в неисполнении условий муниципального контракта, и назначил ему штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Самаре не хватает техники и денег для уборки снега.