В Самарской области готовятся к паводку

В Самарской области начали готовиться к паводку. Ситуацию обсудили на оперативном совещании, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

- Паводковая ситуация всегда находится в фокусе нашего внимания. Поручаю председателю областного правительства провести заседание противопаводковой комиссии, разобрать подробно подготовку всех систем и служб, – сказал губернатор.

Определены зоны особого внимания – это села Тимофеевка и Нижнее Санчелеево Ставропольского района, а также Каменный брод Красноармейского района.

Губернатор поручил главам указанных муниципалитетов в ближайшие дни провести дополнительные обследования, оценить риски и принять исчерпывающие меры для предотвращения подтопления территорий. Так, в Ставропольском райне необходимо сформировать бригаду добровольцев численностью 50 человек и пополнить запасы песка до 200 тонн. В Красноармейском районе рекомендовано привести в порядок деревья и кустарники вдоль русла реки Чапаевка в границах Каменного Брода. Кроме того, необходимо убрать заросли необходимо и на территории Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона, предварительно проверив его безопасность.

Отдельно на совещании обсудили строительства моста через Волгу и дороги «Обход Тольятти» в рамках международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». «Мы должны внимательно отнестись к ходу строительных работ, исключить все риски возникновения сложностей при прохождении паводка», – сказал глава региона.

Также губернатор поручил помочь центру помощи и реабилитации бездомным животным, строительство которого началось в Лопатино. «Есть обращение, в котором люди бьют тревогу, что на участке, где началось строительство, якобы есть угроза подтопления. Мне пишут, что организация самостоятельно приступила к вывозу снега, но мы понимает, что её ресурсы ограничены. Необходимо помочь, чтобы ни в коем случае угрозы подтопления приюта не было», – отметил Дмитрий Азаров и поручил председателю правительства держать решение вопроса на контроле.