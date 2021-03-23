«Мама, ищи меня здесь»: в Тольятти девушка перед гибелью отправила свою геолокацию

У Ани было мало друзей в соцсетях Фото: Соцсети

День 22 марта стал, наверное, самым страшным в жизни Натальи из Тольятти. Около 2 часов дня на электронную почту она получила письмо от собственной дочери. В нем Аня прощалась с мамой. К письму были прикреплены геокоординаты, по которым спустя примерно полтора часа в лесу Автозаводского района удалось обнаружить тело девушки.

Ане было 18 лет, она училась на медика. На ее страничке в соцсети крайне мало фотографий и записей, друзей – всего три десятка человек.

Что стало причиной трагедии - проблема в учебе, ссора с родственниками, травля среди сотрудников или депрессия, сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов. Но, по данным собственных источников корреспондентов "КП-Самара", пока что никаких признаков того, что смерть девушки носила криминальный характер, нет. Однако проверка всех обстоятельств произошедшего продолжается.