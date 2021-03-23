Дмитрий Азаров о маневренном фонде Самары: нужно предлагать людям достойную альтернативу

Люди из центра города не хотят переезжать на окраины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось совещание с руководителями профильных министерств и главами муниципалитетов, под предводительством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Чиновники обсудили вопрос о переселении граждан из ветхого жилья.

Вопрос о маневренном фонде стал более острым, когда на прошлой неделе произошло ЧП на улице Галактионовская. Из-за обрушения несущей стены несколько семей остались без жилья, однако переезжать в Куйбышевский район из центра они не согласились даже временно.

- Важно своевременно расселять аварийные дома, предоставляя людям достойную альтернативу. Не менее важно – создать комфортные условия в маневренном фонде, - отметил Дмитрий Азаров.

Как выяснилось, дом на Галактионовской был уже признан аварийным, однако жильцы не захотели покидать свои квартиры. Часто люди не соглашаются на маневренный фонд из-за того, что предлагаемое жилье недостаточно обустроено, не обеспечено транспортной и социальной инфраструктурой.

Губернатор поручил вновь встретиться со всеми жителями аварийных домов, понять позицию каждого из них относительно переезда в другое жилье. Кроме того, необходимо провести разъяснительную работу о том, что проживать в аварийных домах – небезопасно.

- Нужно изучить потребности людей и разработать программу строительства нового жилья для временного размещения жителей аварийных домов, - поручил глава региона мэру Самары Елене Лапушкиной.