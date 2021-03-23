В Тольятти задержали наркосбытчика с килограммом героина

В Тольятти задержали мужчину с героином Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти заключили под стражу 27-летнего местного жителя, у которого обнаружили килограмм героина. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Молодого мужчину задержали во дворе одного из домов на улице Льва Яшина, у него нашли шесть свертков с героином общей массой 1,1 кг. Задержанный пояснил, что наркотики он перевез из Свердловской области и намеревался сбыть на территории Тольятти.

Сейчас мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков, а также кражу. Сейчас устанавливается, был ли он причастен к другим преступлениям, выявляются канала поставки героина. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.