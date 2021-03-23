В Самаре дорожники расчистили 85% дождеприемников

Протяженность городских сетей дождевой канализации составляет более 390 км Фото: администрация Самары

В течение зимнего сезона на территории Самарской области выпало значительное количество осадков в виде снега. Именно поэтому особенно важно поддерживать сети ливневой канализации Самары в рабочем состоянии.

- До 25 марта необходимые работы планируется завершить на 1305 дождеприемниках в низинах, где очистка выполняется в первоочередном порядке. К сегодняшнему дню с ними справились уже на 85%, - отметили в администрации Самары.

Коммунальщики используют металлодетектор, чтобы быстро и точно определить, где находится дождеприемник под толщей льда и снега. Таким образом, получается более оперативно приступить к работам по расчистке слива.