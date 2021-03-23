В Кировском районе Самары начали расчищать площадку для строительства нового детского сада

По словам местных жителей через этот пустырь в школу ходят дети Фото: twitter.com/Rudakov_i_a

В Кировском районе Самары начали подготавливать место для будущего детского сада. Учреждение будет располагаться за ТЦ «Эль Рио», рядом со школой №79. Об этом сообщил в твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков.

- Подрядная организация расчищает площадку от снега и мусора. Потом начнется установка ограждений строительной площадки, - написал Игорь Рудаков.

Однако местные жители остались недовольны приближающимся строительством. По мнению жильцов района, это может значительно усложнить жизнь учащимся школы №79.

- Как дети будут в школу ходить с этой стройкой? Тротуаров нет, а если обходить с другой стороны, то там планируется въезд строительной техники. Проектировщики вообще знают о понятии безопасности? – возмущаются местные жители.

Глава района старается успокоить горожан, мотивируя тем, что рядом обустроены 2 пешеходных перехода, а со строительством трафик во дворах не увеличится.

- Не нужно искать проблему там, где ее нет. Тротуаров достаточно, чтобы дойти до школы, - сказал Игорь Рудаков.

Напомним, что новый детский сад планируется построить уже в этом году. Дошкольное учреждение рассчитано на 132 места. В новом детском саду будет 6 групп, из которых 3 ясельные.