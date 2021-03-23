В Самаре в следующем году начнется масштабная реконструкция стадиона «Заря»

В 2021 году составят проектно-сметную документацию Фото: Яндекс.Карты

Чиновники назвали сроки проведения реконструкции здания стадиона «Заря» на улице Мориса Тореза в Самаре. В департаменте градостроительства сообщили, что муниципальный контракт на проектирование стадиона уже заключен.

- Завершить проектные работы планируется до конца 2021 года. Начало работ по реконструкции запланировано на 2022 год, - сообщили в департаменте.

Напомним, что городские власти планируют направить порядка 11,4 миллионов рублей на реконструкцию стадиона. На территории стадиона планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в 2-3 этажа с бассейном 25х8,5 метров на 4 дорожки. Также в комплексе будет предусмотрен универсальный спортивный зал размером 24х42 метра, где можно будет проводить занятия по футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. Также предусмотрены трибуны для зрителей на 346 мест, а также трибуны-трансформеры еще на 388 мест.