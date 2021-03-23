От краж и повреждений: жители Самарской области стали чаще страховать свои смартфоны

Обычно гаджеты подвергаются повреждениям, выскальзывая из рук

Для сравнения, в прошлом году владельцы страховали лишь один из пяти купленных устройств. Чтобы избавить себя от лишних волнений жители региона страхуют смартфоны от кражи, механических повреждений и попадания воды. Чаще всего покупатели оформляют страховку на оборудование Samsung Galaxy M31, Xiaomi Redmi 9A и Apple iPhone 11.

Обычно гаджеты подвергаются повреждениям, выскальзывая из рук. Примерно у трети смартфоны вылетают из кармана, четверть забывает о телефоне при вставании, а менее 10% разбивали смартфоны, бросив их в стену. Каждый второй владелец девайса хотя бы однажды разбивал его экран.

Особенно бережно к своим смартфонам относятся жители Самарской, Ульяновской областей и Башкирии. В этих регионах более трети продаж аксессуаров приходится на защитную атрибутику, 69% из которых составляют стекла. Также стало очевидно, что защитные пленки уже не так популярны, ведь они избавляют телефоны только от царапин, а при постоянном падении смартфона, его экран спасет лишь надежное стекло. По данным МегаФона стекла покупают в 44 раза чаще, чем пленки, особенно беспокоятся об экранах владельцы смартфонов Xiaomi Redmi 9A/9C, Samsung Galaxy A01 Core, Samsung Galaxy M31.

Не всегда повреждение экрана сразу заметно владельцу, чтобы вовремя отследить даже малейшие царапины можно воспользоваться приложением Display protect. Программа позволяет провести удаленную диагностику, а в случае необходимости предложит услугу по ремонту или замене поврежденного экрана девайса.