СВГК вдвое увеличит пропускную способность газопроводов в тольяттинском микрорайоне Федоровка

Работы планируют завершить в 2022 году

В соответствии с инвестиционной программой ООО «СВГК», утвержденной правительством Самарской области на период до 2024 года, в микрорайоне Федоровка г.о. Тольятти планируется перекладка газопроводов среднего давления с двухкратным увеличением пропускной способности, а также строительство новых участков газопроводов среднего и низкого давления и двух шкафных газораспределительных пунктов.

Выполнение работ позволит полностью удовлетворить потребность жителей микрорайона в подключении к сетям газораспределения на перспективу ближайших лет, а также дополнительно повысит надежность газоснабжения населенного пункта.

Плановые сроки завершения работ – декабрь 2022 года.

Для справки:

Общий объем финансирования восьмой инвестпрограммы ООО «СВГК» на период до 2024 г. превышает 2, 3 млрд рублей.

СВГК - крупнейшая газораспределительная компания Самарской области, которая была создана в 1997 году. В зоне ответственности ООО «СВГК» находится более 24 тыс. километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления, а также более 7 300 газорегуляторных пунктов, обеспечивающих стабильность газоснабжения потребителей.