В Самаре 27 марта отпразднуют еще один Новый год

Гостей ждут в ДК Заря Фото: СОЦСЕТИ

В субботу, 27 марта 2021 года, в ДК Заря пройдёт межнациональный праздник весны и плодородия, а так же празднование Нового года по восточному календарю. Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация «Национально-культурная автономия азербайджанцев Самарской области «Ватан» («Родина»), которая в этом году отметит своё десятилетие.

Пришедших ждут выставка от разных народов, а также праздничный концерт.

Гостей ждут по адресу: Проспект 9 мая, дом 16. Начало мероприятия назначено на 14:00, концерт начнётся в 15:00. Вход свободный.