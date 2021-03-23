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Общество23 марта 2021 18:16

В ЦВО опровергли информацию о тренировочных полетах над Самарой 23 марта

Ранее самарские СМИ опубликовали информацию о проведении тренировочных полетов к Параду Победы 2021
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Информация о тренировочных полётах авиации в рамках подготовки к парада Победы в Самаре не соответствует действительности Фото: мультимедиа.минобороны.рф

23 марта 2021 года, жители Самары стали свидетелями громкого шума в небе над городом. Некоторые предположили, что это проводит учения авиация Центрального военного округа. Однако информация, размещенная в некоторых самарских СМИ, оказалась недействительной.

- Полёты с участием авиации Центрального военного округа над городом Самара сегодня не выполнялись, - сообщил представитель пресс-службы ЦВО.

Ранее журналисты КП-Самара провели свое расследование и проверили все версии, что же могло летать и гудеть в небе над Самарой. Проверенную информацию читайте на сайте kp.ru.