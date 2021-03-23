В Самарской области ищут без вести пропавшую 16-летнюю девушку

Линда Гагаева ушла из дома 19 февраля 2021 года и до сих пор не вернулась

Самарский Поисковый отряд «Лиза Алерт» разместили информацию о поиске подростка из Тольятти. Девушка ушла из дома 19 февраля 2021 года и до настоящего времени о ее местонахождении неизвестно.

Линда Гагаева 2004 года рождения проживает в Тольятти. У девушки худощавое телосложение, длинные тёмные волосы и карие глаза. Неизвестно, во что была одета девушка, когда выходила из дома.

Поисковый отряд просит помочь найти подростка. Всем, кто владеет информацией о местонахождении Линды Гагаевой, необходимо позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.