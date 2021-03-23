В Самарской области на женщину упала глыба льда с крыши

СК возбудил уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области пострадала местная жительница, на которую с крыши упала глыба льда. ЧП произошло 3 марта 2021 года. Следственным отделом по городу Отрадный возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- С крыши дома № 34 по улице Гайдара произошло падение наледи на женщину. В результате местная жительница получила травмы и была доставлена в больницу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия ЧП произошло в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будут установлены ответственные должностные лица.