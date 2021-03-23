Самарский предприниматель попал под уголовную статью за свежие гранаты из Азербайджана

Предприниматель заказал фрукты, но платить за них не собирался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприниматель из Самары обвиняется в мошенничестве за преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. По материалам дела, мошенник заказал 16 тонн гранат из Азербайджана, но оплачивать крупную партию фруктов не собирался.

- Индивидуальный предприниматель по розничной торговле фруктами и овощами летом 2016 года заключил контракт с азербайджанским поставщиком на поставку 16 тонн 675 кг свежих гранат в Самару. Стоимость заказа составила 1 087 877 рублей, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Поставщик доставил на таможенный пункт фрукты, покупатель принял груз, но не оплатил товар согласно оговоренным срокам в контракте.

Мошенника признали виновным по части 5 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд назначил самарцу наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ, с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно с условным испытательным сроком 2 года, в течении которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.