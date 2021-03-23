В МЧС рассказали, каким населенным пунктам Самарской области грозит подтопление

Ежегодно в регионе из-за паводка подтопляются некоторые районы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание, на котором обсудили подготовку к обеспечению безопасности во время паводка. Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко рассказал, какие населенные пункты в регионе находятся в зоне риска подтопления.

- В зоне особого внимания – сёла Тимофеевка и Нижнее Санчелеево Ставропольского района, а также Каменный брод Красноармейского района, - сообщил Олег Бойко.

Ежегодно в этих местах наблюдается большое скопление талых вод. Однако, по словам начальника главного управления, риски подтопления можно снизить.

- В Тимофеевке и в Нижнем Санчелеево необходимо прочистить водопропускные трубы. А администрации Ставропольского района необходимо сформировать бригаду добровольцев численностью 50 человек и пополнить запасы песка до 200 тонн, - отметил Олег Бойко.

Что касается Красноармейского района, то там необходимо произвести опиловку деревьев и кустарников вдоль русла реки Чапаевка в границах Каменного Брода. Кроме того, убрать заросли необходимо и на территории Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона, предварительно проверив его безопасность.

- Если выполнить эти условия, то риски подтопления будут снижены до минимума, - выразил уверенность начальник регионального ГУ МЧС.