Самара без колес: в Зубчаниновке почти десяток автомобилей попали в глубокую яму

Местные жители жалуются на дороги в Зубчаниновке Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самаре началась оттепель, а это значит, что на дорогах образовались лужи, под которыми совершенно не видно ям и выбоин. На улице Магистральная, в поселке Зубчаниновка, почти десяток автолюбителей попали в дорожную «западню» и лишились своих колес. Очевидцы сняли на видео стоящие «на аварийках» автомобили.

- Огромная яма на улице Магистральная, между остановками ЖБИ и к/т Луч в сторону завода Кока-Кола. Будьте внимательны и осторожны, сегодня стали свидетелями массового попадания в эту яму, - говорит местная жительница Светлана Ш.

Стоит отметить, что совсем недавно в администрации Самары отчитались о работах по аварийно-ямочному ремонту в Самаре. По данным администрации, дорожники справились с запланированными на март работами на 68%. В первую очередь, заделывают ямы на дорогах, о которых сообщают сами жители города.