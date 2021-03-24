ТЦ «Космопорт» пытается взыскать с Ашана еще 56 миллионов рублей

Ранее "Космопорт" уже отсудил почти 800 тысяч долларов у "Ашана" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Компания «Виктор и Ко Мега Парк» вновь подала иск на гипермаркет «Ашан» в самарском торговом центре «Космопорт». Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Московской области.

Предварительное заседание назначено на 20 апреля. В настоящее время детали разбирательства не оглашаются, также неизвестна и причина поданного на гипермаркет иска. Известно лишь, что арендодатель требует от «Ашана» новых выплат в размере 56 291 975,41 рублей.

Напомним, что ранее компания «Виктор и Ко» уже выиграла суд против «Ашана». С гипермаркета было взыскано почти 800 тысяч долларов за просроченную арендную плату.