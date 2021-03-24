Жителям Самары отключат свет за долги свыше 2,5 тысяч рублей

Если должник не оплатит счета, то дело дойдет до судебных приставов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АО «СамГЭС» еще в феврале текущего года предупредила жителей Самары о возможном отключении электроэнергии за долги свыше 2,5 тысяч рублей. К концу марта часть неплательщиков выплатила долг компании.

- Тех, кто еще не оплатил свой долг, настоятельно просим сделать это в ближайшее время, чтобы не доводить дело по приостановки энергоснабжения или визита судебных приставов. Для возобновления энергоснабжения помимо погашения долга, неплательщикам придется дополнительно возместить АО «СамГЭС» расходы, связанные с возобновлением электроснабжения, - сообщили в энергокомпании.

В компании также напомнили, что самовольное включение электричества, которое было отключено из-за долгов, может привести к штрафу в размере 10-кратной оплаты по нормативу потребления. Кроме того, дальнейшая неоплата коммунальных платежей приведет не только к начислению пени, но и может привести сначала к приостановке электроснабжения, а уже потом дело дойдет до судебных приставов, которые из-за неоплаченного долга могут наложить арест на банковские счета должника.