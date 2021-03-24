В Самаре дачные автобусы начнут работу в мае

На дачу на автобусе можно будет поехать в мае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте транспорта Самары рассказали, когда начнут работу сезонные дачные маршруты. По словам чиновников, дачные автобусы будут работать по традиционному графику.

- Дачные рейсы стартуют 1 мая, до этого будут пробные рейсы сезонных маршрутов. Всё – как в прошлые годы, без изменений, - сообщили в городском дептрансе.

Напомним, что ранее в администрации Самары рассказали, как в 2021 году будут ходить сезонные автобусы в праздничные дни на кладбища города. Ранее автобусы до кладбищ отъезжали от города по мере наполняемости, с этого года рейсы будут осуществляться по расписанию.