В Самаре хотят снести здания бывшей гуманитарной академии, чтобы построить детские сады

В Октябрьском районе появятся новые детские сады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области обсудили перспективы дальнейшего использования зданий бывшей гуманитарной академии, которые находятся по адресу: улица 8-я Радиальная, 2а и 31. Мэр Самары Елена Лапушкина рассказала, что на месте зданий планируется построить детские сады.

В прошлом году Самарская гуманитарная академия завершила свою образовательную деятельность, однако два здания вс1 еще находятся в аренде, однако уже не используются и не охраняются.

- Договор безвозмездного пользования еще не расторгнут, сейчас побуждаем академию в добровольном порядке расторгнуть с нами этот договор. Если представители учреждения не согласятся – пойдем в суд, - сказала Елена Лапушкина на областном совещании правительства.

По заявлению администрации, здания 1932 и 1961 годов постройки будут снесены, а на их месте построят детские сады, здания которых подойдут под нормативы и будут отвечать всем современным требованиям.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главе города ускорить эту работу, так как в этом районе есть потребность в дошкольных учреждениях.