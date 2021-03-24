В Самаре дали прогноз на выборы 19 сентября 2021 года

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года

До выборов в Госдуму осталось полгода, а эксперты уже могут рассказать о рейтинге партий российский политической системы.

- Стартовый рейтинг «Единой России» за полгода до выборов в Госдуму в два раза выше, чем у ближайшего политического конкурента — КПРФ, - сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Так, рейтинг у единороссов сейчас 33%, у КПРФ – 16%, ЛДПР – 9%, «Справедливая Россиия – За правду» - 8%. Как видно из представленного исследования, «Единая Россия» занимает наилучшие стартовые позиции.

Напомним, 19 сентября 2021 года состоится голосование в восьмой состав Государственной думы. В Самарской области также пройдут выборы в единый день голосования.