В Самаре водитель «Гранты» сбил мотоциклиста

Водитель Гранты не увидел мотоцикл и "подрезал" его Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре днем, 23 марта, на улице Пугачевский тракт произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

- 59-летний водитель на автомобиле Лада «Гранта», тракт при осуществлении маневра-остановки у края проезжей части, не убедился в его безопасности, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом Kawasaki, - рассказали полицейские.

В результате аварии телесные повреждения получил 39-летний мотоциклист. Прибывшие на место врачи скорой помощи назначили пострадавшему амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.