Член совета директоров «Крыльев Советов» призвал отложить споры, чтобы успешно закончить сезон

Среди акционеров «КС» произошел раскол. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Член совета директоров «Крыльев Советов» Александр Милеев высказался по поводу спора, который возник среди акционеров футбольного клуба. Ранее один из акционеров «КС» Андрей Пашков направил судебный иск о якобы «усеченных полномочиях совета директоров».

- Увы, пандемия коронавируса внесла сложности и в управление клубом «Крылья Советов». Заседания совета директоров зачастую проходят заочно, не всегда удается оперативно получить ответы на возникающие вопросы. В том числе и по трансферам игроков, и по хозяйственной деятельности. Не скрою, вопросы есть и у меня, и я их озвучивал, но считаю, что сейчас главные усилия должны быть направлены на успешное завершение сезона - это возвращение в Российскую премьер-лигу и очередной поход за Кубком России по футболу, - сказал Александр Милеев.

Он призвал всех отложить споры, чтобы успешно закончить сезон.

- Негативный информационный фон вокруг деятельности клуба не способствует достижению высоких результатов, - считает Милеев. - Поэтому по моей инициативе мы с членами совета директоров планируем обсудить эту ситуацию, выработать эффективные пути решения и позицию, которая не навредит «Крыльям». Этот сезон в непростых условиях показал, что игроки, тренерский штаб, болельщики, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и акционеры клуба сплотились, помогали друг другу для скорейшего возвращения «Крыльев Советов» в элиту российского футбола.

Александр Милеев.

По словам члена совета директоров, самое главное сейчас – 11 оставшихся матчей и предстоящий четвертьфинал Кубка России против «Динамо». Милеев уверен, что все акционеры согласятся с ним, что решение всех вопросов нужно отложить до межсезонья. Это поможет снизить ажиотаж.

Напомним, после 31 тура ФНЛ «Крылья Советов» идут на первом месте в турнирной таблице. Ближайший преследователь «Нижний Новгород» отстает от самарцев на пять очков.

Ближайший матч подопечные Игоря Осинькина проведут на «Металлурге» в Самаре сегодня, 24 марта, против нижнекамского «Нефтехимика». Встреча начнется в 16:00 по местному времени.

Игра Кубка России против «Динамо» запланирована на 8 апреля. Она также пройдет в Самаре.