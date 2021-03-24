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Коронавирус Covid-1924 марта 2021 11:27

199 заболевших и 6 смертей: подробности о коронавирусе в Самарской области на 24 марта 2021 года

Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Заболеваемость в регионе снижается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 199 человек. Всего в регионе зарегистрировано 54 338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших, 51 011 человек успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за сутки диагноз был снят у 217 человек.

В Самарской области за прошедший день было зафиксировано 6 новых смертей, среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее количество умерших достигло отметки в 1033 человек.