199 заболевших и 6 смертей: подробности о коронавирусе в Самарской области на 24 марта 2021 года

Заболеваемость в регионе снижается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 199 человек. Всего в регионе зарегистрировано 54 338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших, 51 011 человек успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за сутки диагноз был снят у 217 человек.

В Самарской области за прошедший день было зафиксировано 6 новых смертей, среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее количество умерших достигло отметки в 1033 человек.