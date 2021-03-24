В Самарском университете открыли целевой набор студентов на обучение по программе «Крылья Ростеха»

В первом семестре студенты будут получать выплату от 20 тысяч рублей, а после сдачи сессии на «хорошо» и «отлично» – до 30 тысяч

«ОДК-Кузнецов» и Самарский университет приглашают выпускников 11 классов принять участие в спецпроекте целевого обучения инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». Двадцать первокурсников получать работу в высокотехнологичной компании. Кроме того студенты будут получать мотивационные выплаты от предприятия, а также получат возможность пройти зарубежные стажировки и развиваться по индивидуальной образовательной траектории.

- В рамках программы выпускникам 11 классов предлагается поступление по отдельному конкурсу по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (специалитет). Вузом и предприятием разработана специальная программа, отвечающая современным запросам двигателестроительной отрасли: дисциплины и модули включают не только традиционные направления, но и IT-курсы, углубленное изучение английского языка, - рассказали в Самарском университете.

Программа «Крылья Ростеха» реализуется в 9 вузах по всей России. Всего по стране будут отобраны 120 талантливых и амбициозных старшеклассников. На первом курсе «целевикам» предложат трудоустройство в «ОДК-Кузнецов», а на старших курсах появится возможность отправиться на стажировку в один из ведущих мировых вузов.

- После получения диплома о высшем образовании молодому специалисту гарантирована работа в «ОДК-Кузнецов». Мотивационная составляющая предполагает выплаты от ПАО «ОДК-Кузнецов» (помимо стипендии от университета), компенсацию расходов на связь и общежитие, возможность сдать экзамен на сертификат TOEFL/IELTS за счет работодателя, - отметили в вузе.

Как рассказала директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Галина Федорченко, при разработке программы подготовки технологических лидеров было учтено все: качественный отбор поступающих, углубленная подготовка по необходимым дисциплинам, включая английский язык и программирование.

Предприятие обеспечит этой группе «целевиков» серьезные меры материальной поддержки – только в первом семестре студенты будут получать стипендию от 20 тысяч рублей, а после сдачи сессии на «хорошо» и «отлично» – до 30 тысяч.

Заявки от претендентов на целевое обучение по программе «Крылья Ростеха» принимаются до 1 июня. После получения свидетельств о результатах ЕГЭ и в случае соответствия требованиям программы – средний балл аттестата не меньше 4, суммарный балл ЕГЭ – не ниже 210, выпускники будут приглашены на собеседование, по результатам которого с лучшими претендентами будет заключен договор об обучении.