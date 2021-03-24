Самарская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в откровенном сериале про webcam-моделей

Лукерья Ильяшенко сыграла одну из главных ролей в сериале

Онлайн-сервис more.tv и «НМГ Студия» готовят релиз весьма провокационного проекта. Речь идет о 8-серийном драмеди Happy End. В нем подробно освещена популярная во всем мире сфера Webcam, а одну из главных ролей сыграла самарская актриса Лукерья Ильяшенко.

— HAPPY END — история про то, что ничего не дается легко, каким бы оно не выглядело со стороны. Любые деньги — это работа, а у быстрого успеха всегда есть своя оборотная сторона, — делится Лукерья, которая играет девушку по имени «Яна».

Что касается сюжета картины, то он крутится вокруг двух молодый людей, Леры и Влада, бросишвих родной город и бежавших в столицу. В Москве они попадают в опасный и захватывающий мир Webcam и порно-индустрии, где оказываются замешаны в самых пугающих историях.

Во время работы над проектом его создатели консультировались с настоящими звездами и владельцами Webcam-площадок, стремясь добиться максимальной правдоподобности сюжета. Все эротические сцены были сняты при участии специальных интимных координаторов.

Режиссер и со-автор сценария — Сангаджиев. Отметим, что над Happy End работали те же продюсеры, что создавали сериал «Псих» — еще один оригинальный продукт more.tv. Возрастные ограничения сериала - 18+.