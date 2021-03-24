В Самаре 71, в Тольятти 36: подробности о новых заболевших коронавирусом в Самарской области на 24 марта

Стало известно, где нашли новых заболевших в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается снижение количества суточных заболевших. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 199 новых случаев заболевания коронавирусом.

Большинство заболевших нашли в Самаре – 71 человек, в Тольятти за сутки коронавирус подтвердился у 36 человек. В Чапаевске зафиксировано 17 новых больных. А в Отрадном – 12.

Из числа новых заболевших, 175 пациентов были обследованы с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а у 24 человек не было никаких клинических проявлений болезни.

За минувшие сутки в регионе скончались 6 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Среди них, женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, 53-летний мужчина с заболеваниями эндокринной системы, 70-летняя женщина страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, 80-летний мужчина и женщина 79 лет, у которых при жизни были проблемы с сердцем. Кроме того, скончался мужчина в возрасте 79 лет, у которого при жизни не было сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 1033 человека.