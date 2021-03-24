Следователи рассказали, чем закончились разбирательства в гибели мэра Новокуйбышевска

На посту мэра Новокуйбышевска Владимир Фомин пробыл недолго

Следственный комитет поставил финальную точку в деле о самоубийстве мэра города Новокуйбышевска Владимира Фомина. КП-Самара выяснили в следственном комитете, чем закончилось возбужденное уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

- Уголовное дело, возбужденное по факту смерти Владимира Фомина, прекращено 24 января 2020 года по пункту 1 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления, - ответили в СУ СКР по Самарской области журналисту КП-Самара.

Напомним, что Владимир Фомин скончался от ранения в грудь. Трагедия произошла в ночь на 24 сентября 2019 года в Новокуйбышевске. В связи со смертью чиновника было возбуждено уголовное дело, но через 4 месяца дело закрыли.

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