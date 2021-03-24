Корниленко снова в запасе. "Крылья Советов" и "Нефтехимик" озвучили составы на матч ФНЛ

Сергей Корниленко может появиться на поле сегодня Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

24 марта "Крылья Советов" принимают "Нефтехимик" из Нижнекамска. Игра 32 тура ОЛИМП-ФНЛ пройдет на стадионе "Металлург". Главные тренеры уже озвучили составы на матч.

Самарцев на поле с капитанской повязкой выведет Владимир Полуяхтов. Гостей - Вагиз Галиулин. Полные расстановки выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 8 Витюгов, 11 Ежов, 16 Алвеш, 17 Зиньковский, 19 Цыпченко, 33 Сергеев.

Запасные: 39 Фролов, 6 Якуба, 10 Сарвели, 12 Корниленко, 22 Ефремов, 23 Комбаров, 52 Смирнов, 57 Тюрин, 69 Голенков, 77 Кабутов.

"Нефтехимик": 18 Исупов, 2 Ситдиков, 12 Ширяев, 22 Лелюкаев, 89 Яковлев, 14 Кленкин, 21 Галиулин, 5 Потапов, 29 Денисов, 13 Хубаев, 10 Уридия.

Запасные: 27 Голубев, 4 Семенов, 95 Петров, 11 Давлатов, 17 Канаев, 37 Юшин, 54 Калачев, 51 Агапов, 97 Котик.

Матч начнется в 16:00 по самарскому времени. Следите за трансляцией на "КП-Самара".