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Происшествия24 марта 2021 14:24

В Самаре рассмотрят дело бывшего судьи, который хотел освободить заключенного по УДО

Ему пытались передать 500 тыс. за досрочное освобождение Александра Мукоедова
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Собраны доказательства для рассмотрения бывшего судьи из Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рассмотрят дело в отношении бывшего судьи, который за взятку хотел досрочно освободить заключенного Александра Мукоедова. Уголовное дело по факту получения взятки передано в суд, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Ранее Михаила Бурцева, который был судьей Волжского районного суда, задержали в момент передачи ему первой части взятки в 250 тыс. рублей за условно-досрочное освобождение Александра Мукоедова.

По версии следствия, в сентябре 2019 года к нему обратилась посредница Альфия Гениятова, которая попросила о досрочном освобождении Мукоедова. Судья ответил, что примет решение об удовлетворении ходатайства об освобождении за сумму от 300 до 500 рублей. Гениятова получила деньги от жены Мукоедова и при этом сама решила, что сначала отдаст судье аванс в 250 тыс. рублей, а после освобождения Мукоедова - оставшуюся часть.

В день, когда она должна была передать первую часть взятки, ее задержали сотрудники ФСБ. Женщина стала сотрудничать со следствием. Ей выдали часть денег в виде муляжа и отправили к судье.

В ноябре 2019 года квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила заявление судьи об отставке.

В октябре прошлого года суд вынес приговор заключенному и посреднице. Теперь по уголовному делу по факту получения взятки предстоит ответить судье, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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