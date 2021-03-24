Более 3 500 жителей Самары предупреждены о необходимости срочно оплатить электроэнергию

Должников просят срочно оплатить электроэнергию

В феврале 2021 г. более 3500 жителей Самары получили предупреждения о возможном введении приостановки подачи электроэнергии за неуплату. Каждый из этих неплательщиков игнорировал необходимость оплачивать потребление энергии более 2 месяцев и накопил долг свыше 2500 рублей.

Часть оповещенных уже оплатило свои долги. Прочих должников АО «СамГЭС» убедительно просит не доводить дело до приостановки энергоснабжения или визита судебных приставов. Для возобновления энергоснабжения помимо погашения долга, неплательщикам придется дополнительно возместить АО «СамГЭС» расходы, связанные с возобновлением электроснабжения. Самовольное несанкционированное включение энергии должниками ведет к штрафу в размере 10-кратной оплаты по нормативу потребления.

Напомним, что в минувшем году существовал мораторий, который приостанавливал введение ограничений и начисление пени по оплате коммунальных услуг. Однако его действие завершилось в начале 2021 года.

В случае форс-мажора и временного отсутствия средств потребитель энергии может заключить с АО «СамГЭС» соглашение о временной реструктуризации задолженности. Дальнейшее желание неплательщика бесплатно пользоваться электроэнергией может привести к приостановке энергоснабжения, судебному истребованию долга, наложению ареста на банковские счета должника и передаче соответствующей информации в Бюро кредитных историй.