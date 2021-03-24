Следователи раскрыли тайну смерти Лины Сторожевой

Из-за чего молодая мать покончила с собой - до сих пор остается загадкой

В Самаре закрыли уголовное дело по факту смерти Лины Сторожевой. Об этом редакции КП-Самара рассказали в следственном комитете.

- Уголовное дело, возбужденное по факту смерти Лины Сторожевой, прекращено 30 января 2020 года по пункту 1 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления, - рассказали журналисту КП-Самара в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Стоит отметить, что посмертно была сделана психиатрическая экспертиза, которая показала, что Лина Сторожева являлась дееспособной.

Напомним, 34-летняя Лина Сторожева исчезла при загадочных обстоятельствах 14 октября 2018 года. Лину искали на протяжении всей зимы, но результатов не было. Дома её ждал 12-летний сын. Никто не ожидал, что Лина была совсем рядом – в своем же доме, на козырьке своего подъезда. Труп обнаружили 21 марта 2019 года, во время уборки снега с козырька.

ДНК, взятое у трупа подтвердило, что найденное тело принадлежит Лине Сторожевой. Также посмертно была проведена психиатрическая экспертиза.

После проверки подтвердилось, что Лина Сторожева свела счеты с жизнью.

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