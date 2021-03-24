Крупный пожар произошел в административном здании в Самаре

Пожарные выехали по повышенному рангу вызова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар произошел в Самаре на улице Товарной. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные выехали по повышенному рангу вызова по адресу Товарная, 70/1. Сообщение о пожаре поступило в 13:33. По данным МЧС, в административном здании произошло задымление кровли на площади в 150 кв. метров.

Сейчас на месте проводится разборка кровли и проливка конструкций. Погибших и пострадавших не было. Об угрозе распространения не сообщается. Ликвидация пожара продолжается, подробности случившегося выясняются.