Появилось видео с пожара в Самаре, где горят склады

В Самаре тушат пожар на Товарной
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Появилось видео с пожара на улице Товарной в Самаре, где склады. На месте работают пожарные.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:33. Как выяснилось, в одном из зданий произошло задымление кровли на площади в 150 кв. метров. Сейчас пожарные разбирают кровлю, осуществляется проливка конструкции.
По имеющимся данным, погибших и пострадавших в результате случившегося нет. Ликвидация пожара продолжается, пока не сообщается, есть ли угроза распространения на другие здания.
Ранее крупный пожар произошел в торгово-офисном центре "Скала" в Самаре, где неизвестный мужчина рисковал жизнью ради спасения припаркованных автомобилей.