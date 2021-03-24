Самарские "единороссы" поддержат родителей, воспитывающих детей с особенностями развития

Единороссы на партийной площадке обсудили, как поддержать родителей, воспитывающих детей с особенностями развития

Фракция "Единой России" в Самарской губернской думе готова выступить с законодательными инициативами, направленными на повышения качества жизни детей с особенностями в развитии.

Во время встречи на партийной площадке представители власти, общественные организации и родителей, воспитывающих особенных детей, обсудили, что необходимо для повышения качества жизни ребят.

Речь идет о развитии образования для таких детей - подготовке педагогов, формировании доступной среды в учебных заведениях и других аспектах образовательного процесса.

Сейчас многие вопросы остаются неурегулированными. Особенно это касается образования детей-аутистов, детей с ДЦП, синдромом Дауна – заболеваниями, требующими особых условий в образовательном учреждении и индивидуального подхода со стороны преподавателей и родителей. Поднимается вопрос и о социализации таких детей.

- Мы проанализируем предложения, которые поступили по итогам сегодняшней встречи, и проведем экспертизу нормативно-правовой, законодательной базы. Если будет необходимость, будем выходить с внесением изменений в региональное законодательство и нормативно-правовую базу муниципалитетов, — рассказала председатель постоянного думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.