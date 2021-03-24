Наиболее востребованным стало авто-волонтерство

Объединенный волонтерский центр "Единой России" в Самарской области отмечает первую годовщину работы. Он открылся на базе общественной приемной партии 23 марта прошлого года.

Волонтерский центр объединил более двух тысяч добровольцев. За год поступило более 3 тыс. заявок, помочь удалось почти всем людям. В основном просили помочь с доставкой продуктов, медикаментов, с оплатой счетов за услуги ЖКХ, выгулять домашних животных, а иногда и просто поговорить.

Добровольцы доставляли горячие обеды малоимущим семьям, их привлекали к работе колл-центров больниц, волонтеры-педагоги помогали делать уроки. Наиболее востребованным стало авто-волонтерство. Добровольцы за год перевезли 12 тысяч врачей. Волонтерский центр выделил активистам несколько автомобилей и три тысячи топливных карт.

- Волонтеры, предприниматели, наши товарищи по партии, депутаты — муниципальные, областные, государственные, делали свои взносы, привозили в медучреждения продукты питания, пока это не приобрело системный характер. Эта работа продолжается и сейчас, — рассказал губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров.

Волонтерские центры "Единой России" продолжают работу и будут это делать, пока на это есть запрос от людей и требуют обстоятельства.