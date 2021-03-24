Пропавшая в Самарской области 16-летняя девушка может быть убита

Поиски девушки и расследование ее возможного убийства продолжаются

В Самарской области продолжаются поиски 16-летней Линды Гагаевой. Напомним, что утром 19 февраля она ушла из своей квартиры на Ленинском проспекте в Тольятти и больше не возвращалась.

— По адресу ее проживания произведен осмотр. Изъята одежда, телефон и компьютер, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

В связи с исчезновением девушки уже возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Потерпевшим сейчас признал брат Гагаевой. Подозреваемых пока нет. Расследование продолжается.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Линды Гагаевой, необходимо позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.