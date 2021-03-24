С начала года в Самарской области в ДТП погибли 60 человек

С начала года в Самарской области произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших

В Самарской области с начала года в ДТП погибли 60 человек. Такую статистику представили в ГИБДД региона.

Среди погибших были четверо детей, 58 детей получили травмы. Всего в авариях были травмированы более 600 человек.

Среди наиболее частых причин ДТП в ГИБДД называют выезды на встречную полосу, несоблюдение скоростного режима, неправильное расположение транспортных средств на проезжей части, непредоставление преимущества пешеходам и невнимательность за рулем.

С начала года в Самарской области произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших. В конце января микроавтобус столкнулся с фурой, в результате чего погибли 12 человек. Семь человек погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика.

Трое человек, в том числе, ребенок, погибли в аварии с легковушкой и грузовиком 18 марта. Еще три человека, из которых двое несовершеннолетних, погибли в столкновении Mitsubishi Lancer и КамАЗ.