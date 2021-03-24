Дмитрий Азаров обсудил новые направления сотрудничества с гендиректором клиник "Мать и дитя"

Дмитрий Азаров и Марк Курцер обсудили новые проекты

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором клиник "Мать и дитя" Марком Курцером. Они обсудили совместные проекты и дальнейшее сотрудничество. В начале пандемии госпиталь вошел в число клиник, которые тестировали на наличие коронавируса и проводили КТ-исследование по ОМС.

Также губернатор обсудил с руководителем сети клиник работу Клинического госпиталя ИДК, открывшегося в Самаре три года назад. Для компании это один из крупнейших в регионе инвестиционных проектов. Здесь можно получить помощь и по ОМС - все это также благодаря достигнутым договоренностям с областным правительством.

- Несмотря на сложный 2020 год, инвестиционный проект госпиталя успешно развивается и показывает свою эффективность, - отметил генеральный директор компании. А затем с губернатором они обсудили направления дальнейшего сотрудничества.