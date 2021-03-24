Самарский губернатор поручил поддержать НКО, реабилитирующих наркозависимых

Дмитрий Азаров поручил поддержать НКО, занимающихся реабилитацией наркозависимых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью.

Сейчас в этой сфере в регионе работает 18 НКО, но наблюдается тенденция к их сокращению.

Губернатор отметил, что министерство здравоохранения, а также министерство социально-демографической и семейной политики региона предпринимают недостаточные усилия для создания и поддержки организаций, работающих с наркозависимыми людьми.

- Сектор НКО по всем направлениям играет огромную роль в жизни страны и общества, в некоторых – определяющую. Министерство социально-демографической и семейной политики это знает не понаслышке. Есть огромное количество солидных НКО, которые выполняют важную общественную миссию. И нам надо их поддерживать, в том числе, по этому направлению, – сказал глава региона.

Губернатор поручил заместителю председателя регионального правительства Александру Фетисову в ближайшее время провести встречу с представителями НКО для совместного обсуждения актуальных вопросов и путей их решения.