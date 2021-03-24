Коррупция-коррупцией, а пенсия по расписанию: областной суд вернул звание экс-сотруднику ФСИН, осужденному за взятку

Денис Шматов должен был выявлять коррупционеров, но сам попался на взятке. Фото с сайта УФСИН России по Самарской области

Самарский областной суд пересмотрел приговор бывшему заместителю начальника УФСИН России по Самарской области Денису Шаматову.

Напомним, его задержали сотрудники ФСБ при получении взятки в 520 тысяч рублей летом 2019 года. По версии следствия, деньги передали «черные риелторши», которых судили за обман самарских пенсионеров, вознаграждение должно было обеспечить им некоторые послабления режима содержания под стражей. Иронично, что на момент задержания Шматов курировал подразделение, которое занималось вопросами собственной безопасности региональной ФСИН.

Денис Шматов вину признал, написал явку с повинной, после чего его отпустили из СИЗО под домашний арест. Вернулся он туда в ноябре прошлого года после того, как Железнодорожный районный суд признал его виновным и приговорил к 4 годам колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд обязал Шматова выплатить в доход государства штраф в 1,36 млн рублей, плюс лишил его звания полковника внутренней службы и запретил ему на полтора года работать на госслужбе.

По версии следствия, Шматов получил полмиллиона рублей за улучшение условий содержания "черных риелторов" Фото: кадр с оперативного видео

Защита бывшего полковника подала апелляционную жалобу, в которой обвинительный приговор назвала несправедливым: мол, он и так со службы уволен, так что новых преступлений совершить не может, а потому отбывание наказания в колонии и запрет работать на госслужбе явно лишние. Также у бывшего ФСИНовца диагностирована онкология, ему нужно лечение, причем не в условиях колонии. Кроме того, по мнению адвоката, когда суд лишил Дениса Шматова звания полковника внутренней службы, то наказал тем самым не только его, но и семью, которая существовала ранее за счет его пенсии.

Сторона защиты также просила вернуть ему 50 тысяч рублей от общей суммы взятки – эти деньги якобы были возвратом долга от человека, который выступал посредником при передаче взятки. Сам же Денис Шматов просил изменить ему наказание на условное , вернуть ему звание, снизить сумму штрафа.

Интересно, что судьи в итоге пошли ему навстречу. Нет, из мест лишения свободы его не выпустили, но уточнили, что в связи с онкологией он может подать отдельное ходатайство об освобождении. Деньги ему тоже не вернули, посоветовав со своими долгами разбираться в рамках гражданского судопроизводства. А вот звание полковника ему возвратили, а запрет о работе на госслужбе уточнили: нельзя занимать должности на госслужбе, связанные «с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных полномочий».

Удовлетворил ли такой поворот событий сторону защиты, или адвокаты будут подавать кассационную жалобу, пока не ясно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре заместителя начальника УФСИН региона заподозрили в получении взятки в полмиллиона

Раньше он курировал собственную безопасность ведомства (подробности)

«Я похудел на 20 кило»: бывший замначальника УФСИН, которого обвиняют во взятке, просится домой из-за болезни

Денис Шматов говорит, что ранее уже лечился от онкологии (подробности)

Бывший замглавы УФСИН приговорен к четырем годам лишения свободы за взятку

Его обвиняли в получении взятки за улучшение условий осужденных (подробности)