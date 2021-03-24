В Самаре ликвидировали пожар на складе на Товарной

В Самаре пожарные тушили огонь на складе на улице Товарной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ликвидировали пожар на складе на улице Товарной. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел в среду, 24 марта. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:33. По прибытии на место пожарные обнаружили задымление кровли на площади в 150 кв. метров. Ранее появилось видео произошедшего. Из-за пожара перекрывали движение по улице Товарной.

В результате случившегося погибших и пострадавших не было. В 16:27 пожар был ликвидирован. На месте работали 50 человек личного состава и 13 единиц техники.

Ранее крупный пожар произошел в торгово-офисном центре "Скала" в Самаре, где неизвестный мужчина рисковал жизнью ради спасения припаркованных автомобилей.