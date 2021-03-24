Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с одним из лидеров ФНЛ

"Акрон" сумел сыграть вничью с одним из лидеров лиги. Фото - ФК "Нижний Новгород"

Тольяттинский "Акрон" в среду, 24 марта, сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче 32-го тура первенства ФНЛ.

"Акрон" пока находится в зоне вылета, пребывая на 18-й строчке турнирной таблицы. От 16-го места, которое гарантирует прописку в лиге, команда отстает на 2 очка. "Нижний Новгород" занимает вторую строчку, уступая лишь самарским "Крыльям Советов", которые сегодня выиграли у "Нефтехимика".

Матч "Акрона" с "Нижним Новгородом" завершился вничью при счете 0:0. Следующую игру "Акрон" проведет на выезде с "Чертаново" в воскресенье, 28 марта.