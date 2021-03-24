Фото ДТП со скорой и автомобилем каршеринга на Фрунзенском мосту в Самаре: публикуем кадры с места, где погибли три человека

Автомобиль каршеринга столкнулся со скорой и пробил ограждения. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре произошло крупное ДТП с участием автомобиля каршеринга и машины скорой помощи.

По данным полиции, авария произошла в среду вечером, 24 марта, около Фрунзенского моста. В результате ДТП погибли три человека, которые находились в легковушке, еще двое доставлены в больницу. Чтобы достать пострадавших из разбитой машины, спасатели применяли специальный инструмент.

В аварии трое погибли, двое доставлены в больницу. Фото - Новости Самары - Самара life

Сейчас полицейские выясняют причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Самарской области с начала года в ДТП погибли 60 человек. В регионе произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших.