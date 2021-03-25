В Самарской области ожидается сильный туман

В Самаре на дорогах туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана, говорится в сообщении регионального МЧС.

Сильный туман ожидается в первой половине дня в четверг, видимость при этом будет не более 500 метров.

В таких условиях водителям рекомендуют быть особенно внимательными, не ехать слишком близко к впереди идущей машине, ориентироваться по краям дороги, деревьям или столбам. Лучше всего - переждать туман.

С начала года в регионе произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших. Среди причин называют нарушения правил дорожного движения и невнимательность за рулем. В среду вечером, 24 марта, в Самаре в ДТП со скорой и автомобилем каршеринга погибли три человека.