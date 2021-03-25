Самарская ракета успешно стартовала с космодрома "Восточный"

Произведенная на РКЦ "Прогресс" успешно стартовала с космодрома Восточный

В четверг, 25 марта, с космодрома Восточный в 5:47 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", произведенная на самарском предприятии РКЦ "Прогресс".

Ракета вывела на орбиту 36 космических аппаратов. Старт и отделение разгонного блока от третьей ступени прошли в штатном режиме.

Сейчас космические аппараты постепенно отделяются группами по 4 спутника и занимают запланированные места на орбите.

Ранее с космодрома "Байконур" стартовала еще одна ракета-носитель самарского производства, которая вывела на орбиту 38 спутников из 18-ти стран, среди которых были наноспутники, разработанные в самарском университете имени Королева.