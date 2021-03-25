Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный

Двигатели, произведенные на самарском предприятии, отработали штатно

Двигатели первой и второй ступеней РД-107А/РД-108А производства самарского предприятия ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили седьмой старт ракеты-носителя с космодрома Восточный.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» в четверг, 25 марта, вывела на орбиту 36 космических аппаратов. Старт и отделение разгонного блока от третьей ступени прошли в штатном режиме, двигатели также отработали штатно.

Специалисты сервисного центра ПАО «ОДК-Кузнецов», обеспечивающие работу силовых установок на всех пусках, принимали активное участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.