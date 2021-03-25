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Общество25 марта 2021 11:17

У Русского Географического общества в Самарской области появился новый председатель

Региональное отделение возглавил депутат Самарской губернской думы Денис Волков
Геннадий ВЕТРОВ
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Представители Географического общества уверены, что Денис Волков справится со всеми задачами

24 марта на базе самарского областного социально-педагогического университета выбрали нового председателя регионального отделения Русского Географического обещства. Им стал депутат местной губернской думы Денис Волков.

Одно из старейших географических обществ мира объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей - всех, кто стремится узнавать новое о России и помогать сохранению природных богатств страны.

Самарское отделение РГО долгое время возглавлял известны экономист и ректор СГЭУ Габибулла Хасаев. Он отметил, что организации, несмотря на все заслуги и достижения, есть куда развиваться. Хасаев уверен, что обществу нужен новый председатель - молодой, целустремленный и активный. Денис Волков, 17 лет занимающийся экологией региона и возглавлящий областное отделение проекта "Чистая страна", отлично подходит на это место.

- Я ставлю перед собой амбициозную задачу по выведению реготделения общества в десятку лучших по стране. У нас есть для этого все, - заявил Волков.

Депатут добавил, что направления, которыми занимается общество, близки ему - это экология, география, этнография, туризм.

- К каждому из них мы будем привлекать активистов, людей с идеями и предложениями. Одна из основных задач - привлечь гранты на развитие профильных проектов, которые будут работать на благо нашего региона, его природных ресурсов, туристической привлекательности, - подчеркнул новый председатель.