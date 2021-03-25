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Коронавирус Covid-1925 марта 2021 11:36

В Самарской области еще 200 человек заразились коронавирусом: данные на 25 марта 2021

В регионе много умерших, за сутки 12 летальных случаев
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаркой области фиксируют много умерших среди заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом заразились еще 200 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе снижается прирост заболевших, если в зимний период фиксировали порядка трех сотен новых случаев ежедневно, то теперь находят в районе двухсот. Всего с начала пандемии заразились 54 538 человек. Из них выздоровели 51 224, за прошедшие сутки выписались 213 заболевших.

По-прежнему в области много умерших. На этот раз 12 летальных исходов, а всего среди заразившихся 1045 не смогли победить коронавирус.

В целом по стране 9 221 новый случай в 85-ти регионах страны. С начала пандемии заразились порядка 4,5 млн человек.